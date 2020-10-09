СГБ: «БПЛА препятствуют деятельности соответствующих государственных структур»

В настоящее время, когда на линии фронта ведутся интенсивные боевые операции, полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в различных целях на территории республики создают беспокойство среди населения и препятствуют деятельности соответствующих государственных структур.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности, еще раз доводится до сведения, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О военном положении» и Указом президента Азербайджанской Республики «Об объявлении военного положения» от 27 сентября 2020 года в Азербайджанской Республике в период военного положения запрещено использование всех гражданских беспилотных летательных аппаратов независимо от формы собственности.

Если граждане заметят БПЛА в воздушном пространстве страны, просьба сообщить об этом в Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики (012) 405 99 99 и в Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве Транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики (012) 497 16 73.