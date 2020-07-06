СГБ Азербайджана распространила информацию об операции в МИД — ВИДЕО View Larger Image Редакция| 2020-07-06T15:33:11+04:00 6 июля 2020, 15:33| (Пока оценок нет)| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Кто и почему сеет межнациональную рознь в Грузии?Страсти по памятнику Нариманову: Спецслужбы Грузии…В связи со спецоперацией в минкультуры СГБ…СГБ провела операцию в Госпогранслужбе В рубрике AzTv: Два сотрудника телеканала İdman Azərbaycan заразились коронавирусом Gallery AzTv: Два сотрудника телеканала İdman Azərbaycan заразились коронавирусом 6 июля 2020, 15:21 Завтра в Баку воздух вновь прогреется до 38 градусов Gallery Завтра в Баку воздух вновь прогреется до 38 градусов 6 июля 2020, 14:41 Количества телеканалов в Азербайджане может быть сокращено Gallery Количества телеканалов в Азербайджане может быть сокращено 6 июля 2020, 14:25 Состоялась видеоконференция, посвященная 18-й годовщине создания Госкомитета по работе с диаспорой Gallery Состоялась видеоконференция, посвященная 18-й годовщине создания Госкомитета по работе с диаспорой 6 июля 2020, 14:09 Миршахин Агаев заразился коронавирусом Gallery Миршахин Агаев заразился коронавирусом 6 июля 2020, 13:05