СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте главы ИВ Билясуварского района

СГБ распространила информацию в связи с арестом главы Исполнительной власти Билясуварского района.

На основании собранных материалов были выявлены обоснованные подозрения в том, что глава Исполнительной власти Билясуварского района Махир Гулиев с помощью своего заместителя Ханлара Мамедова присвоил часть средств, выделенных на социальную помощь лицам, нуждающимся в материальной помощи в связи с введением особого карантинного режима, а также других средств, находящихся в распоряжении Исполнительной власти, под предлогом выделения социальной помощи.

Кроме того, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Махир Гулиев через своего помощника Пехрана Шахбазова и других подчиненных должностных лиц под разными предлогами получал денежные средства от должностных лиц местных органов Исполнительной власти и других государственных органов, а также от граждан, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью на территории района.

Также получена информация о том, что Махир Гулиев присваивал заработную плату, перечисляемую на карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных к общественным работам. Также выявлены основательные подозрения в том, что М.Гулиев обналичивал и присваивал определенную часть государственных средств, выделенных на строительство и реконструкцию, вымогал взятки за документацию, необходимую для ведения гражданами строительных работ.

В результате оперативно-следственных мер, проведенных Службой государственной безопасности 29 апреля 2020 года, во время обыска, проведенного в служебном кабинете Махира Гулиева на основании решения суда, были выявлены и изъяты указанные денежные средства, различные документы и другие представляющие значение для дела вещественные доказательства.