Сфера услуг – важная часть экономики и степень ее развития сейчас является одним из признаков развития общества. В США по некоторым данным на нее приходилось около 80% рабочих мест, а в Евросоюзе –62%. Пандемия коронавируса, конечно, сказалась на этом сегменте негативным образом, но постепенно идет его восстановление.

В нашей стране, согласно данным Госкомстата, на 1 ноября этого года из тех, кто работает в сфере услуг, 19,2 % были заняты в сфере образования, а 18,6 % — в торговле, ремонте транспортных средств, 8,2 % — в сфере здравоохранения и социальных услуг населению, 6,6 % — государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 5,2 % — в сфере административных и вспомогательных услуг, 4,3 % — в транспортном и складском хозяйстве, 3,5 % — в профессиональной, научно-технической деятельности, 3,1 % — в сфере отдыха, развлечений и искусства, 1,8 % — в финансовой и страховой деятельности, 1,7 % — в сфере информации и связи, 1,7 % — размещении туристов и общепите, 1,1 % — работали в сфере оказания других услуг и 1,1 % — в сфере операций с недвижимостью.

Но тех, кто работает в этом сегменте, как считают некоторые эксперты, могло бы быть больше. По итогам мониторинга, проведенного Конфедерацией профсоюзов Азербайджана три года назад, было установлено, что в стране насчитывается более 400 тысяч рабочих мест в сфере услуг. Об этом, как передает Trend, сказал депутат Саттар Мехбалыев, на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, несмотря на то, что в Азербайджане рабочий день не должен превышать восемь часов, в некоторых сферах люди работают по 16-18 часов. Депутат отметил, что соответствующие структуры должны потребовать от этих работодателей переход на режим работы в две смены.

«Это будет способствовать ликвидации безработицы и сокращению внутренней миграции. В некоторых сферах люди работают по 16-18 часов в день. Контроль за этим должен быть усилен», — сказал Мехбалыев.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов уверен, что немало работодателей злоупотребляют своим положением, в т.ч. в сфере услуг, и не соблюдают закон, согласно которому работник не должен работать не более определенного количества часов в день.

«Для того, чтобы сэкономить, они нанимают одного человека, который делает работу за двоих. В итоге, он очень быстро приходит в изнеможденное состояние. Некоторые кафе, рестораны, бары, пабы работают до глубокой ночи, а то и до утра даже сейчас, хотя согласно предписаниям в связи с карантином они могут работать только до полуночи, и многие вынуждены оставаться на работе сверх нормы.

Есть Трудовой Кодекс, которого необходимо придерживаться всем, в частности работодателям. Но чтобы эти нормы соблюдались, трудовая инспекция должна осуществлять соответствующие проверки. Если бы инспекция по охране труда была в ведении профсоюзов и государство наделило бы его соответствующими полномочиями, то проверки осуществлялись бы тщательно и ответственно. Сейчас у нас мало трудовых инспекторов, да и далеко не во всех организациях есть профсоюзы, – сказал он в беседе с #.

По словам Исмаилова, работодатели должны знать, что за нарушения Трудового кодекса понесут наказание, в противном случае нарушения будут продолжаться.

Эксперт также подчеркнул, что многие работники в сфере услуг, в частности, официанты, посудомойки, являются частью неформального сектора, так как работодатели не спешат их оформлять. Потому работодатели и диктуют им такие условия, а те ничего не могут с этим сделать. Если бы они за каждого неоформленного работника платили установленные законом штрафы, ситуация была бы иной.

Главный специалист Конфедерации профсоюзов Азербайджана Ариф Ибрагимов отметил, что в сфере услуг есть определенные сложности, которые нужно исправлять, например, совершенствовать систему оплаты труда, чтобы она зависела от производительности труда. Одна из проблем в этом секторе – это неформальная занятость. Речь, в частности, о платформенной занятости, такой, как сервисы такси.

«Если бы были проведены соответствующие проверки, там было бы выявлено где-то 50% неформально занятых. Но надо учитывать, что не все могут найти сейчас подходящую работу. О том, что у нас немало занятых в этой сфере относится к неформальному сектору, свидетельствуют и отчеты Международной Организации труда, а также различных профсоюзных организаций», – сказал он.