Севиндж Гусейнова: «Не считаю, что наша страна потратила десятки лет впустую»

Интервью # с президентом Федерации школьного спорта Азербайджана, депутатом Милли Меджлиса Севиндж Гусейновой

— Международная федерация школьного спорта была основана в 1972 году с участием 21 европейской страны. При этом, Федерация школьного спорта Азербайджана была создана только в 2017 году. Почему идея создания подобной Федерации в нашей стране была реализована так поздно, и согласны ли Вы с тем, что мы потеряли десятки лет, в течении которых можно было дать путевку в жизнь большому числу спортсменов?

— Вы правы, Международная федерация школьного спорта действительно была основана в 1972 году. Правда и то, что в Азербайджане Федерация школьного спорта была создана в 2017 году. Но, отвечая на ваш вопрос, хочу напомнить, что Азербайджан был в свое время одной из республик СССР. Стало быть, до распада СССР, до обретения нашей страной независимости просто было невозможно создание отдельной Федерации школьного спорта Азербайджана и, соответственно, вхождение ее в Международную федерацию школьного спорта.

Кроме того, все мы помним, что с первых дней своей независимости наша страна вынуждена была бороться за свою территориальную целостность. Армения развязала против нашего государства войну, оккупировала 20% территорий Азербайджана, превратив в беженцев и вынужденных переселенцев свыше миллиона азербайджанцев. Были, к сожалению, годы хаоса, смутного времени в нашей стране. К счастью, они завершились после возвращения к власти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Но, доставшееся ему наследие было слишком тяжелым.

Многие годы ушли на превращение Азербайджана в политического и экономического лидера в регионе Южного Кавказа. Вряд ли вы будете спорить с тем, что сложно надеяться на развитие спорта вообще и школьного спорта в том числе, не имея на то соответствующих экономических и прочих возможностей. Именно поэтому я не считаю, что наша страна потратила десятки лет впустую. Ведь с самого начала возрождения нашей страны, которое началось с момента возвращения во власть Гейдара Алиева, и по сегодняшний день развитие спорта и физической культуры были и остаются одним из приоритетов государственной политики в Азербайджане. В чем есть огромная заслуга продолжателя дела Гейдара Алиева, нынешнего президента нашей страны Ильхама Алиева. Была создана материально-техническая, правовая и организационная база для развития спорта в нашей стране, в том числе и спорта школьного. Так что, как говорится, всему свое время. Важнее всего то, что на сегодняшний день Азербайджан по праву называют одной из успешно развивающихся спортивных стран мира.

— Какая конкретно работа была проведена за годы независимости для развития школьного спорта в нашей стране?

— За годы независимости в Азербайджане за счет государственного бюджета и по инициативе Первого вице-президента республики Мехрибан Алиевой было построено и отремонтировано огромное количество школ с прекрасными спортивными площадками и залами, оснащенными самым современным инвентарем. Практических во всех регионах Азербайджана построены современные Олимпийские комплексы. Также в нашей стране были открыты специализированные спортивные школы. Наконец, в соответствии с «Государственной программой развития шахмат в Азербайджане в 2009—2014 годах» и распоряжением Президента Ильхама Алиева «О развитии шахмат в Азербайджане», в октябре 2014 году была официально открыта Школа шахмат. Все это, безусловно, способствует развитию массового спорта в нашей стране, приобщению к нему отечественных школьников, выявлению одаренных детей, из которых потом вырастают чемпионы.

— Чем конкретно Федерация школьного спорта Азербайджана может помочь перспективному ребенку-спортсмену?

— В советское время азербайджанские школьники могли рассчитывать на участие в юношеских Спартакиадах, которые проводились на республиканском уровне, а победители республиканских Спартакиад получали возможность участвовать в союзных Спартакиадах. В годы же независимости Азербайджана ежегодно проводились Юношеские игры на трех уровнях – районном, зональном, республиканском. При этом, победители республиканских Юношеских игр ранее не имели возможности участвовать в международных соревнованиях. Только после создания Федерации школьного спорта Азербайджана у них появилась такая возможность. Победители республиканских Юношеских игр теперь могут бороться за награды на различных международных соревнованиях по 43 видам спорта, а также в Летней и Зимней Гимназиаде. Победители же международных соревнований, в свою очередь, получают лицензию, обретая возможность участия в Универсиаде.

— Когда впервые наши школьники приняли участие в Гимназиаде?

— Для начала замечу, что Гимназиада считается третьим по значимости соревнованием среди спортсменов, уступая только Олимпиаде и Универсиаде. В мае 2018 года Федерация школьного спорта Азербайджана приняла участие в XVII Летней Гимназиаде школьников в столице Марокко, городе Рабате. Участие в ней принимали 4000 школьников из 70 стран мира. Наша сборная на той Гимназиаде завоевала две бронзовые медали. Их обладателями стали Вусал Балагадашов (тхэквондо, 68 кг), ученик средней школы № 26 Хазарского района, и Нури Мохаммад (дзюдо, 66 кг), ученик средней школы № 277 Низаминского района.

— Зарубежные поездки, само функционирование любой Федерации требует серьезных финансовых затрат. На какие средства существует Федерация школьного спорта Азербайджана?

— Как и любая иная неправительственная организация, Федерация школьного спорта Азербайджана может функционировать за счет добровольных взносов ее членов, различных грантов, а также благодаря поддержке спонсоров, государственных учреждений. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность министерству образования Азербайджана, а также Министерству молодежи и спорта Азербайджана и НОК АР , которые всегда оказывали нам огромную поддержку в проведении спортивных мероприятий республиканского масштаба и помогали с выездом наших команд на международные соревнования. У нас у всех общая цель — развитие школьного спорта, достижение успехов отечественными спортсменами на международных соревнованиях, оздоровление нации.