Северная Македония преодолела еще одно препятствие для обретения членства в Евросоюзе, одобрив соглашение с соседней Болгарией.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на DW.

«Парламент в Скопье 16 июля одобрил соглашение с Болгарией о признании болгарского меньшинства в Северной Македонии», — говорится в сообщении.

Решение было принято единогласно, однако депутаты от оппозиционной националистической партии VMRO-DPMNE во время голосования покинули зал заседаний в знак протеста.

Соглашение предусматривает защиту прав болгарского меньшинства в Северной Македонии посредством конституционных поправок. Страна также взяла на себя обязательство поддерживать добрососедские отношения с Болгарией.

Лидеры Евросоюза приветствовали решение парламента Северной Македонии, отмечает DW.

«Это была историческая возможность, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Это большой шаг на вашем пути к европейскому будущему».

Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул:

«У нас общее будущее, и мы приветствуем вас с распростертыми объятиями».

Как сообщалось, парламент Болгарии 24 июня снял вето на переговоры о вступлении в Европейский Союз Северной Македонии и Албании.