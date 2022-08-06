Директор департамента печати и информации МИД Северной Кореи Чо Ен Сам, реагируя на посещение спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи, назвал визит проявлением враждебной политики Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как заявил дипломат, в ходе визита Пелоси вместе с властями Южной Кореи говорила о «сильных расширенных средствах сдерживания» в ответ на «угрозу со стороны Северной Кореи» и даже посетила Объединенную зону безопасности Пханмунджом. В Пхеньяне считают, что это «свидетельствует о враждебной по отношению к КНДР политике нынешней американской администрации», сказал представитель МИД республики.

Ранее власти Северной Кореи осудили действия США в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань и поддержали позицию Китая по этому вопросу. Попытки Соединенные Штатов препятствовать развитию и укреплению Китая, а также осуществлению дела объединения «не избегут срыва», добавили в Пхеньяне (lenta.ru)