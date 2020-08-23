Сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

«Его чертовы твиты и вранье, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе», — говорила в 2018 году сестра Трампа в связи с проводимой властями политикой разделения семей на границе с Мексикой. Отрывки из записи разговора Мэриэнн и племянницы публикует Washington Post.