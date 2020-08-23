Сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
Старшая сестра президента Мэриэнн Трамп-Бэрри имеет степень доктора юриспруденции, занимала должность федерального судьи.
Мэриэнн Трамп говорила, что «у него нет никаких принципов, никаких».
«Его чертовы твиты и вранье, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе», — говорила в 2018 году сестра Трампа в связи с проводимой властями политикой разделения семей на границе с Мексикой. Отрывки из записи разговора Мэриэнн и племянницы публикует Washington Post.
Мэриэнн сетовала также, что «Трамп вообще ничего не читает», говоря о докладах различных ведомств, которые попадают на стол к президенту.
Кроме того, как пишет газета, сестра называла его человеком без принципов и «фальшивым». «Дональд жесток», — говорила она.