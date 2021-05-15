Серж Саргсян не будет участвовать в досрочных парламентских выборах

Бывший президент Армении, председатель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян не будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах.

«Я заявлял, что больше не претендую на высокий государственный пост. Моего имени не будет в (предвыборном — ИФ) списке. Своими советами я буду помогать. Считаю, что завершил свою службу Армении и армянскому народу на высоком государственном посту», — сказал он журналистам в субботу.

Как сообщалось, партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна «Отечество» и Республиканская партия Саргсяна сформировали предвыборный блок «Честь имею» для участия в досрочных выборах в парламент.

В начале недели президент Армении Армен Саркисян подписал указ об их проведении в стране 20 июня. (Интерфакс)

| 2021-05-15T16:56:25+04:00 15 мая 2021, 17:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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