Сербия ожидает от НАТО понимания ее нейтралитета, заявил глава МИД

Сербия ожидает от НАТО и партнеров альянса понимания ее позиции военного нейтралитета и желания сотрудничать как с альянсом, так и с другими странами и блоками, но не вступать в них, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич.
В среду Дачич выступал на открытии восьмой ежегодной недели НАТО в Белграде, одним из главных организаторов которой является НПО «Центр евроатлантических исследований» (CEAS), известное своей антироссийской позицией. В своем обращении глава сербского МИД отметил, что отношения официального Белграда и Североатлантического альянса «деликатный вопрос, отягощенный наследием прошлого в виде бомбардировок Югославии», что по его словам является актом агрессии.
«Снова отмечу, что политика военного нейтралитета Сербии ни на минуту не ставится под вопрос, остается нашей фундаментальной и известной позицией, которую НАТО, ее члены и партнеры, как и другие страны, полностью уважают. Так же как мы уважаем выбор наших соседей и других государств в пользу членства в НАТО или в других военных союзах, ожидаем понимания и нашего сотрудничества со странами-не членами НАТО, что не наносит ущерб нашим отношениям с НАТО и ее членами, и наоборот», — цитирует сербский МИД главу ведомства.
Он подчеркнул важность сотрудничества с Североатлантическим альянсом в рамках программы «Партнерство ради мира» и Индивидуального плана партнерства (Individual Partnership Action Plan, IPAP) Сербии и НАТО на 2019-2021 годы.(РИА Новости, )
Дачич особо указал на важность присутствия миротворческого контингента KFOR под эгидой НАТО в Косово и Метохии и недопустимость формирования косовоалбанцами собственной армии на базе так называемых Сил безопа