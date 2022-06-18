Президент Сербии Александар Вучич заявил, что позиция страны по признанию Косово не изменилась, несмотря на недавние призывы Европейского Союза пересмотреть ее.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

«Взаимное признание – это то, к чему стремится ЕС. Хорошо, что они стремятся именно к этому, но это не то, чего хотим мы. И, как я и говорил, у каждого своя работа. У них своя, у нас – своя», – сказал Вучич.

Он добавил, что диалог между Сербией и Косово при посредничестве ЕС должен сосредотачиваться на нормализации отношений, а не на взаимном признании.

Отметим, что несколько дней назад комитет Европейского парламента по международным делам одобрил доклад, в котором указывалось, что финальное соглашение между Сербией и Косово должно закрепить их взаимное признание.

Также парламентарии призвали ЕС согласовать свою внешнюю политику с европейской и ввести санкции против России из-за ее вторжения в Украину.