Сербия – Косово: возможно ли решение этнотерриториальной проблемы через евроинтеграцию?

На прошедших 21 июня выборах в парламент Сербии с большим отрывом победила Сербская прогрессивная партия, лидером которой является действующий президент Александар Вучич. По последним данным, партия получила голоса 63% избирателей. Это позволит ей самостоятельно сформировать большинство в Народной скупщине (парламент), заняв до 190 из 250 депутатских кресел.

Как известно, президент Вучич старается поддерживать традиционные для его страны добрые отношения с Москвой, но вместе с тем он известен как политик, твердо нацеленный на евроинтеграцию Сербии. А с российским руководством, хоть об этом теперь стараются не вспоминать, еще относительно недавно у Белграда был один весьма неприятный момент.

Речь идет о шпионском скандале в ноябре, # писало об этом. Тогда было опубликовано видео, на котором российский разведчик, заместитель российского военного атташе в Сербии Георгий Клебан передает сумку с деньгами сербскому агенту, местному подполковнику в отставке. Сербская разведка подтвердила подлинность видео, и президент Александар Вучич приказал начать расследование. С учетом хороших политических отношений России и Сербии, это был удар в спину союзнику, и наверняка Вучич этого не забыл.

Помнится, тогда, после обсуждения ситуации с силовиками страны президент вышел к журналистам и среди прочего заявил, что Сербия ничем не угрожала отношениям двух стран. Поэтому, сказал Вучич, Москве адресован единственный вопрос — зачем? И с тех пор ничего внятного на этот простой вопрос союзника Кремль публично не ответил. То есть, какой-то осадок у Сербии наверняка остался.

Что ж, тем меньше у Белграда оснований отказываться от движения навстречу Евросоюзу. А у того такое намерение тоже есть. Сразу после оглашения результатов парламентских выборов комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархеи заявил, что будет работать с новым парламентом Сербии после прошедших в стране выборов, в том числе и по вопросу вступления в Евросоюз.

«Важный день для Сербии с парламентскими и местными выборами. С нетерпением жду совместной работы с новым правительством по реформам, связанным с ЕС. Мы обязуемся помочь Сербии быстро продвинуться вперед к вступлению в ЕС и поддержать экономическое восстановление после кризиса COVID-19», — написал Оливер Вархеи в Twitter.

Высказался на эту же тему и сам Александар Вучич. «Мы должны будем ускорить наш европейский путь. Должны будем пойти на дополнительные реформы и не постыдиться сказать, если где-то допустили ошибки или произошли проблемы», — заявил президент в публичном обращении в штабе своей партии в Белграде.

Следует отметить, что тема евроинтеграции Сербии Брюсселем продвигается давно. В столице Европы считают, что по истечении определенного подготовительного этапа и воплощения необходимых реформ, в состав Евросоюза следует принять одновременно Сербию и ее сепаратистский регион Косово. Мол, так заодно можно будет урегулировать и этот затянувшийся конфликт. Типа, теперь вы оба члены ЕС и уже не суть важно, входит Косово в состав Республики Сербия или нет, все равно никаких границ в ЕС нет, передвижение не ограничено, законы одни, валюта единая.

Это, конечно, очень интересный подход, но неизвестно, способен ли он сработать на практике, если учесть, что среди сербов и албанцев-косоваров достаточно большая часть населения отличается консервативными взглядами.

И тут, кстати, просматриваются очевидные параллели с нашей ситуацией. Тем более, что и метод этот европейцы пытались раз примерить к Армении, Азербайджану и Нагорному Карабаху. Это было примерно в середине нулевых, некоторые политики из ЕС пропагандировали тогда похожую концепцию в отношении карабахского конфликта. В то время как раз только возникла программа ЕС «Новые соседи» (предтеча нынешнего Восточного Партнерства), и звучали призывы ускорить интеграцию трех кавказских стран в ЕС. На этой волне в региональные СМИ была заброшена идея урегулирования проблемы Нагорного Карабаха как раз через одновременное принятие в ЕС Армении и Азербайджана. Чтобы вместе с нашим вступлением смазалась, в том числе, проблема принадлежности или независимости НК – потому что, все равно же все скопом находитесь в одном большом Союзе. Тема действительно весьма интересная и писали о ней тогда все ведущие издания Азербайджана, Армении, и не только. Однако забылась она довольно быстро, слишком уж очевидным был для многих тот уровень недоверия между нашими народами и политиками, который по большей части сохраняется и до сих пор.

Будет любопытно посмотреть, сработает ли это с Сербией и Косово.