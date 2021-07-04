Сербский участок продолжения трубопровода «Турецкий поток» состыковали в воскресенье на границе двух стран с газотранспортной системой Венгрии, сообщил директор госпредприятия «Србиягаз» Душан Баятович.
«Так поставлена точка в многолетней большой работе, наша страна, наконец, решила вопрос снабжения газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не будет мерзнуть, а цена газа для домовладений не будет меняться этой осенью», — цитирует национальное телевидение Сербии Баятовича.
Представитель венгерской компании FGSZ Ференц Саболч назвал стык двух трубопроводов на границе «золотым» и отметил, что он означает скорое завершение проекта и начало поставок газа.