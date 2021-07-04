«Так поставлена точка в многолетней большой работе, наша страна, наконец, решила вопрос снабжения газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не будет мерзнуть, а цена газа для домовладений не будет меняться этой осенью», — цитирует национальное телевидение Сербии Баятовича.