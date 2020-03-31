Сепаратисты в «ДНР» и «ЛНР» ограничивают деятельность сотрудников ОБСЕ

По мнению Берлина и Парижа, пророссийские сепаратисты в «ДНР» и «ЛНР» мешают работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины под предлогом защиты от распространения коронавируса. Как заявили министр иностранных дел Германии Хайко Мас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, они «очень озабочены» ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.

Как указали дипломаты в совместном заявлении, наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а «пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач». (DW)