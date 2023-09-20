Достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера.

Об этом # сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения Вооруженных сил Армении, незаконные армянские вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, сдают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются.

Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях:

1. Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

2. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

3. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.