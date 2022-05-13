Самозванный президент т.н. Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, в котором референдум по вопросу вхождении республики в состав России назначен на 17 июля. Об этом сообщается на сайте «главы Южной Осетии».

«Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Таким образом, все разговоры о независимости, к которой якобы стремилось это т.н. государство, отделившись от Грузии, оказались простой болтовней. Обнажилось истинное лицо сепаратистов поддерживаемых Россией.

Отметим, что подписавший эту бумажку Анатолий Бибилов проиграл т.н. выборы. Если голосование состоится, оно пройдёт приблизительно через два месяца после того, как в должность вступит победитель выборов 8 мая Алан Гаглоев. Он — лидер партии «Ныхас», исторически выступающий за независимость Южной Осетии. 11 мая в интервью ТАСС он уклонился от оценки идеи присоединения, заявив, что референдум можно провести, «когда придёт время».