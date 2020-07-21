Сенаторы в США выступили против возвращения РФ в G8

Группа американских сенаторов подготовила проект резолюции против возвращения России в состав «группы восьми» («большая восьмерка», G8). Принятие РФ невозможно, если «она не прекратит свои злонамеренные действия в отношении Украины, США и наших союзников». Об этом говорится в сопроводительной записке к документу, размещенной на сайте G8 Дика Дурбина (демократ от штата Иллинойс), являющегося сопредседателем группы Сената Конгресса США по Украине.

Несмотря на аннексию Россией у Украины Крыма, дестабилизирующие действия РФ против США и других демократических стран, а также недавние сообщения, что Москва предложила награду за атаки на американские войска, дислоцированные в Афганистане, «президент Дональд Трамп неоднократно призывал к тому, чтобы Россия была возвращена в «группу восьми» или же приняла бы участие в процедурной работе G7″, отметил Дурбин. Он обвинил республиканца Трампа, в том, что тот «стремился нормализовать» отношения с Москвой и «вознаградить Кремль».

Авторы документа, в частности, призвали главу Белого дома использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты «для борьбы с российскими угрозами против наших войск», с попытками подорвать «наши выборы и суверенитет демократических государств во всем мире».

Соавторами резолюции, помимо Дурбина, выступили еще 12 американских сенаторов. (DW)