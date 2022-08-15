Законодатели из специального комитета по разведке Сената Конгресса США в воскресенье запросили у американских властей доступ к документам, которые ранее были изъяты при обыске в поместье экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила американская газета Politico.

Соответствующий запрос был подготовлен Марком Уорнером (демократ от штата Вирджиния), являющимся председателем указанного комитата, и старшим республиканцем в нем Марко Рубио (от штата Флорида). Сенаторы направили письма министру юстиции и генеральному прокурору США Меррику Гарленду, а также в аппарат директора Национальной разведки Эврил Хейнс.

Законодатели рассчитывают на то, что комитет сможет ознакомиться с засекреченными документами. Они также попросили ведомства представить «оценки потенциальных рисков для национальной безопасности» в случае ненадлежащего обращения с данными материалами. Кроме того, Уорнер и Рубио хотят, чтобы американские власти разъяснили, по каким именно причинам сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что в ходе данной операции сотрудники ФБР изъяли секретные документы. Согласно опубликованному ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании представляющей важность с точки зрения обороны информации, а также хищении и уничтожении документов.