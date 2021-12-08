Глава международного комитета сената США Роберт Менендез рассказал, что готовит против России санкции, подобных которым «никогда прежде не было». Его слова приводит РИА «Новости».

Выступая на слушаниях на тему политики в отношении России, сенатор предложил включить санкции в проект оборонного бюджета.

«То, что обсуждается — на максимальном конце спектра, мать всех санкций, как я это назвал.<…>. Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», — заявил Менендез.