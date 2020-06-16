Сенат США увеличил оборонный бюджет на $10 млн для подготовки к ядерным испытаниям

Комитет Сената Конгресса Соединенных Штатов по делам вооруженных сил одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября. Об этом сообщает газета The Hill.

Поправка позволит сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания.

Инициатива, предложенная сенатором Томом Коттоном, предоставит на данные цели $10 млн.

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл назвал возможность проведения ядерного испытания «полным безрассудством», так как это нарушило бы глобальный мораторий на ядерные испытания, скорее всего, спровоцировало бы ядерные испытания со стороны других государств, а также вызвало бы новую гонку ядерных вооружений.

Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Невады 23 сентября 1992 года. В России такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года.(Газета.Ru)