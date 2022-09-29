Сенат Соединенных Штатов Америки (Верхняя палата Конгресса) поддержал выделение Украине 12,4 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

«Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов», — написал он.

«Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд – на прямую бюджетную поддержку Украины», — подчеркнул Ермак.

Председатель Юридического комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что дополнительная помощь для Украины, предусмотрена законопроєктом с $12 миллиардов для Украины, также содержит финансирования, которое «поможет украинцам пережить оставшуюся часть года, не выключать свет и оплачивать счета».