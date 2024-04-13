Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал пакет, который предусматривает новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.

Об этом говорится в трансляции заседания Сената.

За выделение пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов проголосовали 70 демократов и республиканцев (минимум надо было 50 голосов), что стало рекордом по количеству голосов за всю историю рассмотрения этого закона. Против выступили 29 сенаторов, из них большинство республиканцы.

Согласно процедуре, теперь законопроект должен быть одобрен нижней палатой Конгресса, Палатой представителей, для этого хватит просто большинства голосов от присутствующих в зале конгрессменов.

Но спикер-республиканец Майк Джонсон неоднократно критиковал принятый Сенатом законопроект. В частности, Джонсон призывает объединить выделение помощи Украине и другим союзникам США с одобрением миграционной реформы в ее жестком варианте.

Спикер Палаты представителей имеет очень широкие полномочия, в частности, по своему усмотрению может блокировать рассмотрение любых законопроектов. Конкретных временных рамок для рассмотрения законопроектов он тоже не имеет. Если же законопроект будет одобрен в Палате, он отправится на подпись к президенту Джо Байдену, как заявлял глава государства, он будет подписан им немедленно. В таком случае первая помощь Украине может быть возобновлена в очень сжатые сроки.

Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил Чака Шумера, Митча Макконнелла и всех сенаторов США, которые поддержали продолжение помощи Украине в ее борьбе за свободу, демократию и ценности, «имеющие для нас всех огромное значение».

«Нам в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора. Это означает, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну. Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира», — написал Зеленский в соцсети.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что основная часть суммы (50 млрд долларов) — это оборонная поддержка.

«Будет еще больше оружия, техники и боеприпасов для наших защитников. Другая часть помощи будет направлена на прямую бюджетную поддержку и другие программы, что поможет Украине оставаться экономически устойчивой. Спасибо Сенату за это важное решение и рассчитываем на поддержку этой помощи в Палате представителей», — добавил Шмыгаль. /ua.news/