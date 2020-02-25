Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» в Италии остановили из-за коронавируса

Как отмечает компания, такие меры приняты в качестве «предосторожности, для безопасности актеров и съемочной группы». Трехнедельные съемки должны были пройти в Венеции.

Премьера седьмой части «Миссии» запланирована на июль 2021 года. В качестве режиссера картины выступил Кристофер МакКуорри. В фильме снимутся Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Саймон Пегг и другие.

Шесть предыдущих фильмов серии заработали более $3,57 млрд.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 220, включая шесть случаев летальных исходов. Один больной выздоровел. Большинство заразившихся проживают в северной области Ломбардия.(ТАСС)