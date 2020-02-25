Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» в Италии остановили из-за коронавируса

Съемки седьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима» в Италии остановили из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление кинокомпании Paramount.

Как отмечает компания, такие меры приняты в качестве «предосторожности, для безопасности актеров и съемочной группы». Трехнедельные съемки должны были пройти в Венеции.

Премьера седьмой части «Миссии» запланирована на июль 2021 года. В качестве режиссера картины выступил Кристофер МакКуорри. В фильме снимутся Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Саймон Пегг и другие.

Шесть предыдущих фильмов серии заработали более $3,57 млрд.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 220, включая шесть случаев летальных исходов. Один больной выздоровел. Большинство заразившихся проживают в северной области Ломбардия.(ТАСС)

| 2020-02-25T10:06:35+00:00 25 февраля 2020, 10:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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