Семьи шехидов и инвалиды войны охвачены комплексной системой соцобеспечения – Минтруда о новых предложениях

В экономическом сообществе широко обсуждают вопрос о необходимости пересмотра размеров финансовой государственной поддержки семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. Мужество наших солдат, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, требует соответствующей заботы от государства, поскольку страна не должна забывать своих героев… Напротив, дети шехидов и инвалиды войны достойны всесторонней поддержки.

Опубликовать имена, фамилии, даты рождения и воинский учет наших шехидов и раненых, предлагают представители гражданского общества. После этого экономисты отмечают необходимость пересмотреть государственную политику социальной защиты семей шехидов, ветеранов войны и инвалидов, военнослужащих и их семей, а также учесть запланированные на это расходы в бюджете наступающего года. Кроме этого, увеличить единовременную выплату семьям шехидов с 11 тыс манатов до 34 тыс. манатов.

В соответствии с указом Указом Президента Азербайджанской Республики № 1 от 19 апреля 2018 года эта сумма полагается наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана, погибших и объявленных таковыми в связи с пропажей без вести из-за военных операций до 2 августа 1997 года, правительству предложили убрать упомянутое временное ограничение. Т.е. оно должно датироваться датой подписания указа. Кроме этого, предлагается увеличить размер ежемесячных пособий детям шехидов и инвалидов войны в возрасте до 16 лет (обучающимся в средних школах до 18 лет) с 21 маната и 15 манатов до 105 манатов и 75 манатов.

Семьям шехидов назначается пенсия Президента Азербайджанской Республики в размере 300 манатов, сказал по этому поводу экономист Рашад Гасанов. По его словам, за первую группу инвалидности полагается ежемесячная президентская пенсия в размере 300 манатов, инвалиды второй группы получают 230 манатов, третьей – 210 манатов. По словам экономиста, сегодня тема социальных выплат ветеранам войны и семьям шехидов обретает особую актуальность: «Этот вопрос активно освещается в средствах массовой информации и стал предметом широких общественных дебатов. Общественные обсуждения вокруг этой темы показывают, что население видит необходимость в повышении пособий. Учитывая, что основное право на то, куда расходуются государственные средства, принадлежит людям, необходимо прислушиваться к голосу народа».

По мнению экономиста, в этой связи Милли Меджлису уже в краткосрочной перспективе следует подготовить и принять проект «Закона об участниках и шехидах Карабахской войны». «В новом законе следует подробно остановиться на всех тех аспектах, которые отражают правовой статус, социальные и экономические льготы ветеранов войны и семей шехидов. Например, для жен шехидов должна быть установлена пожизненная пенсия в размере двойной минимальной заработной платы, а на каждого ребенка шехида в возрасте от одного года до 18 лет целесообразно выплачивать до 70 % минимальной заработной платы. Поскольку такой подход обеспечит дифференциацию. Иначе получается, что семье шехида, состоящей из 1 или 4 членов, выплачивается одинаковая сумма в 300 манатов», — поясняет собеседник.

Напомним, что на данный момент дети шехида до 16 лет (обучающиеся в средних школах до 18 лет) получают ежемесячное пособие в размере 21 манат. Детям инвалидов войны в возрасте до 16 лет (обучающимся в общеобразовательных школах до 18 лет), получившим инвалидность во время событий 20 января, выплачивается ежемесячное пособие в размере 15 манатов.

Широкий общественный резонанс вокруг государственной поддержки погибших и раненых в боях за родину не оставил равнодушными представителей Министерства труда и социальной защиты населения. Выступивший по этому поводу завотделом по связям с общественностью и коммуникации Фазиль Талыбов принялся разоблачать «такие утверждения», уличив их авторов в «неосведомленности». Из заявления чиновника выяснилось, что семьи шехидов и инвалиды войны уже охвачены комплексной системой социального обеспечения и «обеспечиваются не только пенсией». Наследникам шехида выплачивается страховая выплата в размере 11 тысяч манатов, сообщил он, не уточнив, собираются ли вносить изменения в указ, оговаривающий сроки выплат погибшим в ходе военных операций до 2 августа 1997 года. Страховые выплаты в размере от 4,4 до 8,8 тысяч манатов перечисляются инвалидам войны, сообщили в ведомстве, рассказав о прочих мерах государственной поддержки, вплоть до трудовых пенсий и бесплатного направления на санаторное курортное лечение, которое, как оказалось, полагается раз в год.