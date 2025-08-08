Информация в СМИ о каких-либо «планах» и «договоренностях» между США и Россией по достижению мира в Украине не соответствует действительности, заявил в пятницу, 8 августа, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Еще раз скажу, информация о разных «планах» и «договоренностях» с условиями, которая появляется в разных медиа — это выдумки. Ни одно медиа не владеет никакими планами, потому что идет совсем другой процесс. Меньше рефлексируйте», — написал Коваленко в своем Telegram-канале.

Коваленко не уточнил, о какой именно информации идет речь. Вероятно, он комментировал появившуюся накануне публикацию польского издания Onet, которое без указания источника написало, что Москва якобы получила от администрации президента США Дональда Трампа «весьма выгодное предложение» по завершению войны в Украине. Как утверждает Onet, это предложение было согласовано с европейскими странами и обсуждалось на встрече спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным 6 августа.

По данным Onet, США предложили России заключить с Украиной соглашение лишь о прекращении огня, а не устойчивого мира; фактически признать захваченные РФ украинские территории (решение этого вопроса отложат «на 49 или 99 лет»), а также снять с России большинство санкций и в будущем возобновить энергетическое сотрудничество между РФ и США. В то же время в предложении США отсутствовали пункты о гарантиях нерасширения НАТО и об остановке военной помощи Украине, писало Onet. Другие СМИ подобного не сообщали.

Агентство Bloomberg также писало со ссылкой на источники, что Трамп сообщил союзникам о планах обсудить c Путиным прекращение огня в Украине и предположил, что президент РФ будет готов обсуждать «вопрос об обмене территориями». (DW)