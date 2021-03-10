«Семь красавиц» из Баку расскажут миру о великом Низами

Сегодня в Баку состоялось открытие фестиваля искусств Art Fest Nizami, организованного НПО Arts Council Azerbaijan в рамках «Года Низами Гянджеви», сообщает #.

Церемония выдалась скромной и без всяких излишеств: увы, но реалии сегодняшнего дня все еще не позволяют выводить работу галерей и музеев на массовый уровень. А потому, руководитель Arts Council Azerbaijan, известный художник и автор идеи фестиваля Дадаш Мамедов устроил небольшой брифинг для избранного количества журналистов, в ходе которого подробно рассказал о концепции фестиваля и запланированных мероприятиях.

Первым делом участники фестиваля — фотографы и известные медийные девушки Баку, обратились к бессмертному шедевру Низами — поэме «Семь красавиц».

«Мы хотели представить интересные проекты, приобщить к фестивалю много людей и с головой окунуться в творчество и философию нашего выдающегося классика Низами Гянджеви», — подчеркивает Д.Мамедов.

В ходе мастер-класса для фотографов была создана удивительная по красоте и сюжету экспозиция. Так родилась выставка «Семь красавиц», которую, по словам организаторов фестиваля, можно будет увидеть в Бакинском книжном центре после 15 марта:

«Выставка будет открыта для всех желающих в течение месяца. К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации мы не можем провести торжественное открытие, но это не лишит людей удовольствия лицезреть эту прекрасную экспозицию», — говорит Д.Мамедов.

Напомним, что образы семи красавиц в проекте воплотили писательницы Нателла Османлы и Нармина Мамедзаде, публицист Гюльнара Иманова, ресторатор Лидия Алиева, руководитель Art School Сона Гулиева, дизайнер Сабина Зулалова и балерина Дарига Найманова.

В настоящий момент выставка представлена в галерее Art Tower, где дожидается своего переезда в книжный центр.

Каждая из вошедших в экспозицию 21 фотографий заслуживает отдельного внимания. Героини очень удачно справились со своей ролью и оживили знаменитую поэму в 21 веке.

В ближайшее время на основе проекта будут созданы видеоклипы, посвященные теме «Семи красавиц». Для каждой героини- красавицы будет создан отдельный ролик. Фоном видео будут прекрасные стихи Низами.

Д.Мамедов рассказал журналистам о том, что «Семь красавиц» планируют показать и в других странах, в связи с чем в настоящее время ведутся переговоры с представительствами дипкорпусов Азербайджана в ряде стран. Таким образом, семь красавиц из Баку будут пропагандировать творчество величайшего азербайджанского поэта в год празднования 880-летия со дня рождения поэта.

Фестиваль Art Fest Nizami продолжится до конца года. Среди прочих задумок организаторов — мастер-классы художников, новые выставки и показы мультфильмов совместно с Музеем анимации имени Назима Мамедова. В рамках этого проекта публике будут представлены 3 мультфильма, снятые по мотивам произведений великого Низами: «Xeyir və Şər» («Добро и зло»), «Şah və xidmətçi» («Шах и слуга») и «Fitnə» («Фитне»).

Одним из этапов фестиваля также станет выставка работ Назима Мамедова, у которого много акварелей, посвященных произведениям Низами.

Словом, Art Fest Nizami подарит множество сюрпризов, которые порадуют публику разных возрастов и предпочтений, ведь творчество Низами Гянджеви настолько многогранно, что изучать его можно бесконечно, познавая удивительный мир одного из самых уникальных философов и мыслителей мировой литературы.