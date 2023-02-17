Сейм Латвии в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, позволяющие безвозмездно передавать Украине транспортные средства, принадлежащие государству, в том числе автомобили, конфискованные у пьяных водителей. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на агентство LETA.

«В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — приводит портал слова председателя Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонда Бергманиса, который занимается продвижением закона в Сейме.

Поправки предполагают, что в каждом конкретном случае решение будет принимать кабмин. Процесс передачи будет осуществлять организация, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.