Сегодня завершается прием документов по переводу студентов из вуза в вуз

В Азербайджане сегодня в 00:00 завершится электронный прием документов по переводу студентов из вузов в местные и иностранные вузы и смене специальностей, а также обучающихся в колледжах страны и в магистратуре, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Напомним, что процесс стартовал 1 февраля.

Отметим, что перевод студентов из местных и зарубежных вузов или смена специальности, а также перевод студентов из колледжей страны, обучающихся на уровне магистратуры, осуществляется на портале transfer.edu.az.

Портал был создан министерством образования в 2016 году и нацелен на упрощение и обеспечение прозрачности процесса перевода студентов.

С 2016 по 2019 год был осуществлен перевод 5 959 студентов.

| 2020-02-07T16:04:52+00:00 7 февраля 2020, 18:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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