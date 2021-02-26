Сегодня во всех учебных заведениях первый урок посвящен Ходжалы

«С трагедии, оставившей глубокий след в памяти нашего народа, минует 29 лет. Ходжалинский геноцид – самая кровавая страница коварной политики армянских оккупантов, проводимой более 200 лет».

Oб этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

«Ежегодно 26 февраля во всех учебных заведениях первый урок посвящается Ходжалы. Мы глубоко скорбим по каждому нашему соотечественнику, отдавшему жизнь за территориальную целостность нашей страны, чтим память жертв геноцида. Аллах рехмет элясин!», – добавил министр.