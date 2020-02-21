Сегодня вечером состоится телефонный разговор между президентами Турции и России

Без прекращения насилия режима Башара Асада на северо-западе Сирии, Турция не выведет войска из Идлибской зоны деэскалации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

По словам турецкого лидера, тема Идлиба будет центральной в ходе сегодняшнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Телефонный разговор намечен на 18.00 по турецкому времени (19.00 по бакинскому — ред.), сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил также, что лидеры Германии и Франции предложили провести 5 марта в Стамбуле «четырехсторонний саммит» по Идлибу. Путин пока не дал желаемого ответа, сообщил Эрдоган.

«В ходе трехстороннего телефонного разговора с Путиным, Меркель и Макрон призвали к решительным шагам по установлению перемирия в Идлибе. О реакции российской стороны мне неизвестно», — добавил глава государства.

Президент Турции также привлек внимание к действиям турецкой армии в ответ на авиаудар, унесший жизни двух военных в Идлибе.

По последним данным, в Идлибе нейтрализованы до 150 военных режима Башара Асада. Ликвидированы 12 танков, 3 бронетранспортера, 14 артиллерийских установок и 2 военных пикапа сторонников Асада, сообщил турецкий лидер.