Сегодня в Азербайджане начинается вакцинация лиц старше 65 лет

С сегодняшнего дня начинается вакцинация лиц старше 65 лет.

Как сообщает АПА, лица этой категории могут пройти регистрацию на сайте randevu.its.gov.az или сообщив информацию о себе, позвонив в отдел регистрации поликлиники, в которой состоят на учете. Каждому гражданину, зарегистрировавшемуся на сайте, будет отправлено СМС-уведомление, а при обращении в поликлинику эти лица будут зарегистрированы в ней и им сообщат точную дату и время прибытия в медпункт.

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», на первом этапе после медработников предусмотрена вакцинация лиц старше 65 лет и персонала правоохранительных органов, привлеченного к противоэпидемическим мероприятиям.

На втором этапе будут привиты лица с высоким медицинским риском (с такими хроническими заболеваниями, как болезни дыхательных путей, гемодиализ, сахарный диабет, ожирение), граждане в возрасте 50 лет и старше, у которых есть хотя бы одно хроническое заболевание, работники социальной сферы и образования, граждане, постоянно проживающие в социальных учреждениях, работники центров ASAN Xidmət и DOST, общественного транспорта, телекоммуникационные операторы и провайдеры, почтовые работники и сотрудники банков, которые по долгу службы находятся в тесном контакте с населением, а также лица, занятые на работах с высоким риском (работники жизненноважных для общества сфер и сфер повышенного риска – национальной и региональной служб безопасности, органов юстиции, финансов и др.).

Отметим, что в Азербайджане вакцинация началась 18 января. В стране используется вакцина «Coronovac» производства китайской компании «Sinovac».