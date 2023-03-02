Встреча лидеров турецкой оппозиции, в которой примут участие лидеры шести политических партий, входящих в Национальный альянс, состоится в штаб-квартире партии «Счастье» в 15.00 по бакинскому времени.

Основной повесткой собрания, в котором примут участие лидеры НРП, партии İYİ, партии «Счастье», партии DEVA, партии «Будущее» и Демократической партии, станет определение единого кандидата в президенты.

Наиболее вероятным кандидатом от оппозиционных сил является лидер Народно-республиканской партии (СНР) Кемаль Кылычдароглу, однако, симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру Анкары — Мансуру Явашу. Тем не менее имя кандидата будет представлено общественности позже.