Сегодня суточное число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 164-х

За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 164 новых случая заражения коронавирусом, 330 человек вылечились и были выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабмине.

За последние сутки от коронавируса скончались 2 человека.

На данный момент в стране коронавирус диагностировали у 231 362 человек, из которых 225 678 вылечились, 3 163 пациента скончались. На данный момент имеется 2 521 активный пациент.

За последний день было проведено 6 960 тестов, в общей сложности в Азербайджане провели 2 463 610 тестов.