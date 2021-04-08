Сегодня стартовали оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий

8 апреля стартовали оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий.

Учения проводятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений Азербайджанской Армии, сообщает сайт оборонного вкдомства.

Основной целью учений является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативности и управления подразделениями.

Учения продлятся до 9 апреля.