Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель созвал на 4 марта заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел при участии главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы и других трансатлантических партнеров.

Как передает ТАСС, об этом высокий представитель ЕС сообщил в Twitter.

«Я созвал чрезвычайное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел на пятницу и пригласил присоединиться к нам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, государственного секретаря США Энтони Блинкена, государственного секретаря иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, министра иностранных дел Канады Мелани Жоли и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», — заявил Боррель.