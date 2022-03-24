Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с американским коллегой Джозефом Байденом.

Встреча состоится в рамках чрезвычайного саммита НАТО в Брюсселе, Бельгия.

Ожидается также, что турецкий лидер встретится один на один с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

На сегодняшнем саммите НАТО будет обсуждаться война между Россией и Украиной. Эрдоган и Байден прибыли в Брюссель для участия в заседании.