Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В начале встречи будет рассмотрен вопрос о согласии на назначение генерального прокурора Азербайджана. Затем будет заслушан годовой отчет Счетной палаты.

На заседании также будут обсуждены дополнения и поправки в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Трудовой, Земельный, Налоговый, Таможенный, а также Градостроительный и строительный кодекс, Миграционный, Жилищный кодексы, законы «О статусе военнослужащих», «Об административном статусе, «Об образовании», «О науке», «Об информации, информатизации и защите информации», «О средствах массовой информации», «О телевидении и радиовещании», «О государственном языке в Азербайджанской Республике», «Об общественном телевидении и радиовещании» и другие законы.

Всего в повестку дня входят 27 вопросов.