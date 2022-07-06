6 июля 2022 года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) проводится вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей.

Как сообщает АПА, экзамен проходит в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамен начался в 10:00.

В целях предотвращения массовости для участников экзамена установлено разное время входа в экзаменационное помещение, это время указано в пропускном листе участника экзамена.

В городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 70 экзаменационных зданий, 1242 экзаменационных зала. Для управления экзаменами назначены 70 общих руководителей экзаменов, 206 руководителей экзаменов, 1556 преподавателей, 202 сотрудника по режиму пропуска, 70 представителей зданий.

В экзамене принимают участие 16620 абитуриентов. Из них 15159 являются выпускниками азербайджанского, а 1461-русского отделения. Из абитуриентов 3950 – представители мужского пола, а 12670 — женского. 14784 человека — выпускники средних общеобразовательных школ текущего года, 1580 человек — выпускники прошлых лет. 32 человека являются выпускниками высших учебных заведений, а 224 — средне-специальных учебных заведений. 51 абитуриент является гражданином иностранных государств. Самый старший абитуриент с 1963 года, а самый младший — 2007 года рождения.

В экзамене также примет участие 21 абитуриент с ограниченными физическими возможностями (I группа). Для удобства этих абитуриентов в экзаменационных помещениях выделены отдельные залы, назначены индивидуальные контролеры. Созданы специальные условия для доступа и комфортного передвижения абитуриентов с ограниченными возможностями.

Для освещения хода экзамена аккредитацию в ГЭЦ прошел 21 представитель СМИ, в том числе из регионов.