Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей.

Об этом сообщает # со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Допуск абитуриентов будет прекращен за 15 минут до начала экзаменов.

Абитуриентам следует иметь при себе нижеуказанные документы:

— Пропускной экзаменационный лист;

— Оригинал документа, удостоверяющего личность.

а) граждане Азербайджанской Республики (в том числе абитуриенты, не достигшие 16-летнего возраста) — удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства-удостоверения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженцев, и члены их семей-удостоверения беженцев;

— Участникам, не имеющим фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, выдается справка образовательного учреждения с прикрепленными фотографиями (на справку наклеивается фотография абитуриента размером 3х4 см, а фотография заверяется печатью).

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.