Отчет американских спецслужб по итогам проведенного ими расследования причин появления коронавируса будет готов и передан президенту США Джо Байдену 24 августа, а его рассекреченную версию представят общественности еще через несколько дней. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это будет завтра», — сказала она, отвечая на вопрос о том, когда будет готов доклад. При этом, по ее словам, на подготовку рассекреченной версии уйдет еще несколько дней.

«Обычно уходит несколько дней, если не больше, на то, чтобы подготовить рассекреченную версию, чтобы представить ее общественности. Конечно же, для президента первого проведут брифинг относительно всего, что удалось выяснить, так что у меня нет четкой даты [публикации рассекреченной версии], но я думаю, что это будет через пару или несколько дней после завтрашнего дня [24 августа]», — отметила она. Псаки добавила, что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта рассекреченная версия. (ТАСС)