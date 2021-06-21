Сегодня в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает АПА, сессия проходит в смешанном формате, представителям стран-членов разрешается участвовать в летней сессии дистанционно или в Страсбурге.

В рамках сессии будет отмечаться 10-я годовщина Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), на эту тему пройдут дебаты. Также на сессии будет обсуждаться защита фундаментальных прав и последствия введения различных документов и пропусков, связанных с вакцинацией от COVID-19 или ПЦР-тестами, а также последствия социально-экономического кризиса, вызванного пандемией, и влияние сложившейся ситуации на соблюдение прав детей.

Эта сессия приходится на период венгерского председательства в Комитете министров Совета Европы, поэтому в понедельник вечером доклад от имени этого органа СЕ зачитает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Потом он ответит на вопросы депутатов. Во вторник же на вопросы парламентариев ответит генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.