В связи с праздниками с 29 декабря внесены соответствующие изменения в усиленный график работы Бакинского метрополитена.

Как сообщили АПА в ЗАО «Бакинский метрополитен», составлен график дежурства с привлечением дополнительной рабочей силы на станциях, расположенных вблизи центра города и в местах проведения массовых праздничных мероприятий.

Рассматривается возможность использования запасных поездов в случае необходимости. Эти мероприятия продлятся до 2 января.

С учетом массовых праздничных мероприятий и праздничных гуляний, которые пройдут в столице 31 декабря, станции метро будут открыты для пассажиров до 01:00 ночи 1 января 2022 года.

ЗАО «Бакинский метрополитен» призывает пассажиров строго соблюдать правила использования метрополитеном во избежание возникновения негативных ситуаций в праздничные дни.