Сегодня глава МИД Британии посетит Анкару

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб посетит сегодня Анкару, чтобы выразить солидарность с Турцией.

«Великобритания продемонстрирует решительную поддержку усилиям Турции по достижению немедленного и долгосрочного прекращения огня в Сирии посредством визита в Анкару министра иностранных дел Доминика Рааба. Визит подтвердит тесную дружбу Великобритании со своим союзником по НАТО и продемонстрирует солидарность с Турцией в то время, когда она имеет дело с безрассудным наступлением сирийского режима в Идлибе», — цитирует ТАСС Форин-офис.

«Турция находится на передовой некоторых из самых сложных и серьёзных проблем, с которыми мы сталкиваемся, покуда действия сирийского режима и российских сил продолжают приводить к эскалации насилия на её границе, — заявил Рааб, который в Анкаре проведёт переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. — Мы ясно заявили, что осуждаем действия сирийского режима в Идлибе и продолжим выражать обеспокоенность по поводу его вопиющих нарушений международного права».