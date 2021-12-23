Сегодня день рождения Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Ильхама Алиева.

Главе государства исполняется 60 лет.

Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку, с 1967 по 1977 годы учился в средней школе № 6.

В 1977 году поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

По окончании МГИМО, в 1982 году, поступил в аспирантуру здесь же. В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук. С 1985 по 1990 годы преподавал в альма-матер.

С 1991 по 1994 годы Ильхам Алиев занимался бизнесом, возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 по август 2003 года занимал должность вице-президента, а затем первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Принимал активное участие в реализации нефтяной стратегии Гейдара Алиева.

Ильхам Алиев автор ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики суверенного Азербайджана. Доктор политических наук. Дважды, в 1995 и 2000 годах, избирался депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

С 1997 года является президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана. За большие заслуги в развитии спорта и олимпийского движения награжден высшим орденом Международного олимпийского комитета.

В 1999 году был избран заместителем председателя правящей Партии «Ени Азербайджан», в 2001 году — первым заместителем председателя, а в 2005 году — председателем партии. С этой даты и по сей день является председателем ПЕА.

В 2001-2003 годах был руководителем делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В январе 2003 года избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, членом Бюро ПАСЕ. 4 августа 2003 года был назначен премьер-министром Азербайджанской Республики. В связи с назначением на должность премьер-министра сложил с себя полномочия депутата.