Сегодня исполняется 100 лет со дня подписания Лозаннского мирного договора, согласно которому признавалась независимость Турции.

Как сообщает #, договор, подписанный между Турцией и союзными державами (включая Великобританию, Францию, Италию, Японию, Грецию и Румынию), положил конец турецкой войне за независимость и провозгласил Турецкую республику суверенным государством.

Договор юридически оформил распад Османской империи и зафиксировал территорию Турции в ее современных границах.

Он был подписан в швейцарском городе Лозанна и считается одним из важнейших документов современной истории Турции.