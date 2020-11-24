Седьмой флот США отверг обвинения в нарушении морской границы России

ВМС США отвергли обвинения России в том, что американский эсминец USS John S. McCain нарушил российские территориальные воды в районе залива Петра Великого в Японском море. «24 ноября USS John S. McCain упрочил навигационные права и свободы в районе залива Петра Великого в Японском море. Эта операция по обеспечению свободы навигации (FONOP) подтвердила права, свободы и законное использование морского пространства согласно нормам международного права и вопреки чрезмерным территориальным претензиям со стороны России», — говорится в заявлении Седьмого флота США, обнародованном во вторник, 24 ноября.

В документе также подчеркивается, что США, проведя данную операцию, продемонстрировали, что эти воды не являются частью российских территориальных вод и США не намерены признавать утверждение России о том, что залив Петра Великого имеет юридический статус исторического.

«Все наши операции разрабатываются в соответствии с нормами международного права и с целью демонстрации того, что США, будь то в воздухе или на море, будут проводить их везде, где это разрешают международные правовые нормы, невзирая на конкретное расположение и чрезмерные территориальные претензии», — указывается в заявлении Седьмого флота ВМС США.

Седьмой флот опроверг сообщение министерства обороны России о том, что USS John S. McCain был вытеснен из залива Петра Великого российским кораблем. «USS John S. McCain не был выдворен с территории какой-либо страны. (DW)