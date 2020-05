Считать деньги других неприлично, но…

Ситуация, в которую попала мировая экономика за время пандемии, может вызывать только сожаление. Большинство сфер деятельности в условиях коронавируса оказались непригодными. Целые отрасли экономики остались лицом к лицу с уничтожением, более того даже государства, оказались полностью не готовы к особой ситуации.

Параллельно происходящим процессам в мировой экономике в тестовом варианте для государств, людей, работников, работодателей, разных корпораций мира, стало понятно, что работать в удаленном режиме можно, причем с большей эффективностью и самоотдачей работников. К примеру, сотрудники Twitter Inc., которые работают дистанционно из-за пандемии коронавируса, смогут оставаться на удаленке постоянно, сообщила компания.

«Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать таким образом. Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться», – цитирует заявление компании РИА Новости.

Целая корпорация перестала работать в офисе, а вместе с ней у кампании снизились расходы на аренду и на обслуживающий данный офис персонал. Естественно Twiiter и другие кампании для поддержания своего статуса будут иметь головной офис, но работников в этом офисе будет немного, так как основная часть сотрудников будет работать дома, или там где у него будет высокоскоростной интернет.

Как рассказал директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов, программисты будут наиболее востребованными работниками на рынке труда в ближайшие несколько десятилетий, об этом пишет «Газета.Ru».

«Перспективы у этой специальности постоянно растут. Это одна из самых перспективных профессий ближайших 20-30 лет точно. Ее можно назвать профессией будущего. Именно эти специалисты будут двигать человечество вперед», — сказал Бакунов.

По мнению Бакунова, IT-сфера может измениться из-за массового перехода людей на удаленную работу во время эпидемии коронавируса.

«Пандемия показала, что программисты могут хорошо работать удаленно. В связи с этим у людей, которые живут в отдаленных регионах и малых городах, появилось больше шансов на хорошую работу в серьезных компаниях, — это фундаментальный сдвиг», — отметил эксперт.

При этом нельзя не обратить внимание на то, что часть миллиардеров США приумножила свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса.

Как говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies, исследование изменения благосостояния с 18 марта по 19 мая проводилось на основе данных Forbes, состояние богатейших людей суммарно выросло на $434 миллиардов.

Пятую часть от общего прироста состояния обеспечили пять богатейших людей США — глава Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и сооснователь Oracle Ларри Эллисон. Состояние Безоса увеличилось на $34,6 млрд., показав рост на 30,6%, Гейтса — на $8 млрд. (прирост 8,2%), а Цукерберга — на $25,3 млрд. (плюс 46,2%). Баффетт заработал $564 млн., нарастив таким образом, состояние на 0,8%, а Эллистон — $7 млрд (плюс 11,9%).

Считать деньги чужих людей неприлично говорили нам. Мы как бы и не считаем, а просто пытаемся разобраться в ситуации, как на сегодня движется капитал, и какие отрасли дают наибольшую прибыль. Особенно в условиях падения цен на нефть и газ, которые поставили азербайджанскую экономику в сложное положение и света в конце туннеля пока не предвидится.

Недавно мне довелось посмотреть фильм российского журналиста Юрия Дудя про Кремневую долину («Как устроена IT-столица мира» (https://www.youtube.com/watch?v=9lO06Zxhu88&t=8515s). Та, что на постсоветском пространстве известна как «силиконовая долина». Про то, как устроена IT столица мира, какие процессы там развиваются, как проекты разрабатываются и, наконец, как так получается, что весь мир в итоге пользуется благами последних мировых достижений и обогащает экономику США и этих предпринимателей.

Оказалось, все намного проще, чем мы думаем. Стэндфордский университет сам финансирует разные IT идеи своих студентов. Даже отдельные деканы могут выделять по 5-10 и даже 50 миллионов долларов на проект студента – второкурсника, у которого есть та или иная идея. Да, не все проекты оказываются взрывными, но в итоге какие-то становятся мировыми гигантами, и все мы получаем в Баку то, что придумали там, в IT столице мира.

Но самое главное, на что в этом фильме не обратить внимание было невозможно, и на что значительное время выделил и автор фильма – это специалисты в этой сфере из Беларуси. Из всего постсоветского пространства больше всего специалистов в IT сфере оказалось именно из этой страны, более того, как оказалось, белорусские IT разработки очень популярны в США, и скупаются разными предпринимателями. Что в свою очередь говорит сразу о нескольких факторах: 1) Беларусь из всего постсоветского пространства не отстает от общемирового развития; 2) Беларусь смогла из этого дела сделать прибыльный бизнес для своей страны; 3) Смогла обеспечить огромное количество способных людей этой отрасли высокооплачиваемой работой во всем мире. Ничего не скажешь, браво Беларусь!

Но параллельно этому красивому, высокотехнологичному, умному и интересному миру, мы открываем азербайджанские сайты и читаем местные новости и понимаем, что иногда «страна третьего мира» — это слишком высокая оценка для нашей страны. Мы же еще висим на нефтегазовой игле и альтернативу в стране еще не нашли. Как итог сейчас идут сокращения, банкротство мелких, средних и даже крупных предпринимателей, а главные экономисты «ломают головы» над тем, как выйти из ситуации. И даже принуждение людей к выращиванию хлопка тоже не дает желаемого результата.

Азербайджану пора уже понять, что мир и мировая экономика сильно изменились и серьезная ставка на IT сектор страны может привести к совсем другим результатам. В стране нужно создавать новые IT институты, развивать образовательные сферы в этом направлении с привлечением иностранных специалистов, причем делать это надо ни только в Баку, а по всей стране. Создавать в регионах центры, обеспечить страну и в частности IT сферу бесплатным высокоскоростным интернетом.

Да, у отечественных вузов нет таких возможностей, чтобы профинансировать какие-то IT проекты своих студентов, но бенефициарами могут выступить такие крупные корпорации страны, как Azersun, SOCAR, другие крупные фирмы: Gilan Holding, Pasha Holding, Azercell, Bakcell, которые станут также главными акционерами, возможно, будущего мирового гиганта. В итоге мы получим огромное количество хороших специалистов, востребованных во всем мире и в Азербайджане. Это обеспечит значительную часть молодежи работой, Азербайджан, плюс ко всему, может выйти из мировой периферии в список приличных государств, где упор делается на современные технологии. Пока у страны есть финансовые ресурсы и возможность влиять на ситуацию, необходимо делать упор на IT сектор.