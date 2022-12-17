Сегодня, 17 декабря, состоялся матч за третье место на чемпионате мира — 2022 в Катаре между сборными Марокко и Хорватии. Встреча, прошедшая на «Международном стадионе Халифа» в Дохе, завершилась победой хорватских футболистов со счетом 2:1, передает газета.ру.

На седьмой минуте матча защитник сборной Хорватии Йошка Гвардиол открыл счет. Через две минуты защитник марокканцев Ашраф Дари забил ответный мяч. В конце первого тайма нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич вновь вывел свою команду вперед.