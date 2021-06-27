Сборная Бельгии со счетом 1:0 победила команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Севилье.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в субботу в дополнительное время победили команду Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене. В другом четвертьфинале 3 июля в Баку сыграют сборные Чехии и Дании. В рамках 1/8 финала Евро также пройдут матчи Хорватия — Испания (Копенгаген, 28 июня), Франция — Швейцария (Бухарест, 28 июня), Англия — Германия (Лондон, 29 июня) и Швеция — Украина (Глазго, 29 июня). (ТАСС)