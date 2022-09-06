Соединенные Штаты и Албания запросили проведение 7 сентября заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в Совбезе.

«Заседание по Украине на завтра запросили США и Албания», — рассказал источник.

Заседание должно начаться в 15:00 по времени Восточного побережья США (23:00 бакинского времени). Вопросы, которые будут обсуждаться на встрече, пока не уточняются.

При этом 6 сентября в 23:00 начинается заседание СБ ООН, в ходе которого будут рассматриваться итоги визита миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.

Ранее постоянный представитель Франции при Организации объединенных наций (ООН) Николя де Ривьер заявил, что 22 сентября пройдет заседание органа, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, на которое будут приглашены руководители Министерств иностранных дел Российской Федерации и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.